تعطيل متعمد لأنظمة الاتصالات والمواقع التابعة لبلدية طهران

أفادت وكالات أنباء إيرانية، اليوم (الخميس)، بتعطيل متعمد لأنظمة الاتصالات والمواقع التابعة لبلدية طهران، وشملت الاضطرابات نشر صور مسيئة، وفصل الموظفين مؤقتًا عن الأنظمة المختلفة.

كما أفادت التقارير أن مجموعة المتسللين نشرت مقاطع فيديو من مركز بيانات البلدية، تزعم أنها استولت على أكثر من 5000 كاميرا أمنية منتشرة في أنحاء العاصمة الإيرانية، بهدف إحياء ذكرى وفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية.

قالت السلطات الإيرانية إنها ستحقق مع الشخص الذي يقف وراء الخرق والتعطيل، ولن تنشر المعلومات إلا بعد تحقيق نهائي ومعمق.

ويأتي الهجوم بعد هجوم إلكتروني آخر وقع في كانون الثاني (يناير) الماضي ، عندما تم بث دعوات لقتل المرشد الأعلى الإيراني على عدد من القنوات التلفزيونية الحكومية.