وزير الأمن الإسرائيلي يلتقي مع رئيس الوزراء الهندي ويدعو إلى تعزيز التعاون المشترك

خلال الزيارة شكر غانتس رئيس الوزراء الهندي على "فرصة تعميق التعاون الأمني بين البلدين وتعزيز استقرار العالم

التقى وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الخميس، برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في إطار زيارته للاحتفال بالذكرى الثلاثين للعلاقات الأمنية والدبلوماسية بين إسرائيل والهند. خلال الزيارة شكر غانتس رئيس الوزراء الهندي على "فرصة تعميق التعاون الأمني بين البلدين وتعزيز استقرار العالم والقيم المشتركة لإسرائيل والهند"، حسبما أفاد موقع والا.

وفي وقت سابق، استقبل وزير الأمن غانتس استقبالا رسميا باستعراض الحرس احتفاء بضيف الشرف على وزير الدفاع الهندي راجانات سينغ وبحث معه تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، بالإضافة إلى لقاء مع رئيس أركان الأمن القومي الهندي أجيت دوبلي.

وأكد وزير الأمن، خلال لقائه مع رئيس وزراء الهند، على فرصة تعميق التعاون بين الهند وإسرائيل، وتعزيز الاستقرار العالمي والقيم المشتركة، وخلق أطر من شأنها تعزيز الأمن والاقتصاد في البلدين.

وقال وزير الأمن غانتس: "الهند قوة عظمى صناعية، وإسرائيل قوة عظمى تكنولوجية ويمكن للتعاون بين الدولتين أن يعزز بشكل كبير، قدرة الدولتين على مواجهة التحديات التي تؤرقهما".