العالم توفي في مدينة يزد وسط إيران بطريقة غامضة بعد أيام قليلة من اغتيال قائد فيلق القدس في طهران.

أفادت صحيفة القبس الكويتية من مصادر إيرانية الليلة (السبت)، أن العالم الايراني أيوب أنتازاري توفي في مدينة يزد وسط إيران بطريقة غامضة بعد أيام قليلة من اغتيال قائد فيلق القدس في طهران.

وقالت الصحيفة إن أيوب أنتازاري كان خبيرًا في مجال الصواريخ والطائرات الإيرانية، ودعي لتناول العشاء مع أحد أقاربه قبل وفاته.

وبحسب الصحيفة، بعد عودته من العشاء تدهورت حالة العالم الإيراني وتم نقله إلى مستشفى سعيد الشهداء في مدينة يزد. كما ورد أن العالم أصيب بنزيف داخلي وتوفي بعد ساعتين من دخوله المستشفى ، على الرغم من جهود الأطباء.

كما زعمت القبس أن أنتازاري كان مسؤولاً عن عدة مشاريع كبيرة في مجال الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية في معسكر عسكري في مدينة يزد.