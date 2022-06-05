استطلاعات : كازاخستان مع تعديل دستوري يطوي صفحة نزارباييف

أشارت ثلاثة استطلاعات أن أكثر من 74 في المئة من الناخبين أيدوا إقرار التعديل الدستوري

أظهرت استطلاعات أجريت عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع تأييد الناخبين في كازاخستان تعديل دستوري عبر استفتاء أجري اليوم الأحد ومن شأنه أن يطوي صفحة عهد الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف الذي حكم البلاد مدى 30 عاما إلى أن هزّت سلطته تظاهرات وأعمال شغب.

وأشارت ثلاثة استطلاعات أن أكثر من 74 في المئة من الناخبين أيدوا إقرار التعديل الدستوري، وفق قناة حكومية على "تلغرام"، مع توقع صدور النتائج الرسمية الإثنين.

وأظهرت ثلاث جهات منظمة لاستطلاعات الرأي معتمدة من الحكومة دعما قويا للتعديل الدستوري بعد انتهاء التصويت مساء الأحد، مع تراوح نتائج التصويت بين 74,8 % و79,4 %.

وأغلقت آخر مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 15,00 بتوقيت غرينتش. وقبل ساعة من ذلك أعلنت لجنة الانتخابات أن نسبة المشاركة قاربت 68 %.