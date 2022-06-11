الهند: مقتل شخصين خلال تظاهرة احتجاجاً على تصريحات حول الرسول محمد ﷺ

"الشرطة أُجبرت على إطلاق النار لتفريق المتظاهرين وأصيب بعضهم بالرصاص ما ادى الى مقتل شخصين"

قتلت الشرطة الهندية بالرصاص متظاهرَيْن واعتقلت أكثر من 130 آخرين خلال مظاهرات انطلقت أمس عقب صلاة الجمعة احتجاجًا على تصريحات لأعضاء من الحزب الحاكم مسيئة للرسول محمد عليه الصلاة والسلام.

وقال ضابط في الشرطة في رانتشي، طالباً عدم ذكر اسمه إن "الشرطة أُجبرت على إطلاق النار لتفريق المتظاهرين وأصيب بعضهم بالرصاص ما ادى الى مقتل شخصين"، مضيفا أنّ "المتظاهرين خالفوا أوامرها بعدم السير من مسجد إلى سوق، وألقوا الزجاجات المكسورة والحجارة عندما حاولت الشرطة تفريق التجمع".

وفي الهند نزل المسلمون إلى الشوارع بأعداد كبيرة بعد صلاة الجمعة للتنديد بهذه التصريحات، ومارست قوات الأمن القمع ضد المحتجين وأطلقت الشرطة النار على حشد من المتظاهرين في مدينة رانتشي بشرق الهند.

وأطلقت شرطة ولاية أوتار براديش الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمع واحد على الأقل، بعد أن شهدت هذه الولاية الشمالية عدة احتجاجات.

وقطعت السلطات شبكة الإنترنت في المدينة وفرضت حظر تجول.

وأطلقت شرطة ولاية أوتار براديش الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمع واحد على الأقل، بعد أن شهدت هذه الولاية الشمالية عدة احتجاجات.

وقال المسؤول في حكومة الولاية أفانيش أواستي إن معظم الاحتجاجات انتهت بسلام، لكن في بعض المدن ألقى المتظاهرون الحجارة على الشرطة وأصابوا شرطياً واحداً على الأقل.

يسود الغضب العالم الإسلامي منذ الأسبوع الماضي بعد أن علقت متحدثة باسم الحزب الحاكم في الهند برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على العلاقة بين النبي وزوجته الصغرى عائشة خلال نقاش في برنامج متلفز.

وكان تم تداول وسم #إلا_رسول_الله_يا مودي، عند رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع خلال الأيام الأخيرة في دول عربية عدة، على خلفية تغريدة اعتبرت مسيئة للرسول محمّد صلى الله عليه وسلم، نشرها المتحدث الرسمي باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.