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انباء في إيران عن وفاة ضابط في سلاح الجو بالحرس الثوري في ظروف غامضة

i24news

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الحرس الثوري الإيراني
AFP PHOTO / HO / KHAMENEI.IRالحرس الثوري الإيراني

يدور الحديث هنا عن موجة من عدد القتلى في ظروف غامضة في إيران

وتوفي ضابط برتبة ملازم في سلاح الجو والصواريخ من الحرس الثوري يُدعى وهاب بريمرزيان في 15 حزيران / يونيو الجاري، بحسب نعيه المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وبحسب ما ورد قُتل براميرزيان بالرصاص لأسباب غير معروفة حاليًا. مقارنة بغيره من رجال الحرس الثوري الذين لقوا مصرعهم مؤخرًا ودُعيوا بالشهداء بعد أن زُعم أنهم قُتلوا أثناء أداء مهامهم، لا يُشار إلى بريمرزيان على أنه شهيد. كما ذُكر، فإن أحد المزاعم هو أنه قُتل رمياً بالرصاص، لكن حتى هذا لم يتم تأكيده حتى الآن.

ويدور الحديث هنا عن موجة من عدد القتلى في ظروف غامضة في إيران، حيث أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" في وقت سابق من هذا الأسبوع مقتل عضوين من وحدة الطيران والفضاء الثورية خلال مهمة وفي "حادث سيارة" في مدينة الخميني شمال شرق البلاد. وبحسب الوكالة، قتل علي كماني في حادث سير، فيما قتل العضو الآخر بوحدة الطيران والفضاء محمد عبدوس خلال مهمة.

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