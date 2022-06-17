أفغانستان: قتلى وجرحى في انفجار يستهدف مسجدا في ولاية قندوز شمال البلاد

طالما أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن تلك الهجمات التي تستهدف المدنيين، وتعهدت طالبان بمحاربة الجناة

قالت وكالة أنباء أفغانية مستقلة، إن انفجارا وقع اليوم الجمعة واستهدف مصلين في مسجد "إمام صاحب" وخلف قتلى وجرحى بولاية قندوز الواقعة شمال شرق البلاد، وأشارت إلى أن العدد الدقيق للضحايا لم يتضح بعد، كما أن أسباب الانفجار لم تعرف بعد.

ونقلت وكالة أنباء "آماج نيوز" عن مصادر محلية قولها إن "انفجارا وقع في مسجد بحي إمام صاحب بمدينة قندوز خلال صلاة الجمعة"، مضيفة أنه "وفق المعلومات الأولية هناك عدد من القتلى والجرحى".

وطالماً أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن تلك الهجمات التي تستهدف المدنيين، وتعهدت طالبان بالعمل على محاربة الجماعات المسلحة.

وكان انفجار قنبلة بالقرب من مسجد في مدينة قندوز، في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، قد أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة 140 آخرين.

وتشهد أفغانستان أوضاعاً أمنية غير مستقرة منذ سيطرة طالبان على الحكم في البلاد في منتصف أغسطس/آب الماضي بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية.