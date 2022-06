أفغانستان: انفجار في معبد للسيخ في العاصمة كابول

أعلنت وسائل إعلام أفغانية، اليوم السبت، عن وقوع انفجارات متتالية، في منطقة كارت إي باروان بالعاصمة كابل، بالقرب من معبد دارامشالا لطائفة السيخ.

وقال جورنام سينغ، مسؤول في أحد المعابد، إن "انفجاراً وقع في معبد للسيخ في العاصمة الأفغانية كابول صباح اليوم السبت"، لافتا إلى أنه لم يتضح بعد إن كان الانفجار قد أسفر عن سقوط ضحايا.

وأضاف جورنام سينغ، "كان يوجد نحو 30 شخصا داخل المعبد. لا نعرف كم شخصاً منهم على قيد الحياة أو كم عدد القتلى. حركة طالبان لا تسمح لنا بالدخول ولا نعرف ماذا نفعل".

وفي نفس السياق، قالت قناة "كابل نيوز" الإخبارية ، "وقعت 4 انفجارات متتالية في منطقة كارت إي باروان في مدينة كابل..ووقعت التفجيرات بالقرب من معبد دارامشالا السيخ"ـ لافتا إلى أن "مسؤولي الأمن لم يقدموا مزيدا من المعلومات حتى الآن"، مؤكدة، " أن دوي انفجارين آخرين سمع في منطقة كارتا باروان بالحي الرابع في كابل".