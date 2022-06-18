مقتل شخصين على الأقل في هجوم على معبد للسيخ في كابول

مسلحين دخلوا إلى معبد السيخ الواقع في غرب المدينة، وهاجموا "بقنابل يدوية حارس" الموقع

هاجمت مجموعة من المسلحين بقنابل يدوية معبداً للسيخ في كابول صباح السبت، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين على الأقل بجروح، وفق ما أكدت وزارة الداخلية الأفغانية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد النافع تاكور إن مسلحين دخلوا إلى معبد السيخ الواقع في غرب المدينة وهاجموا "بقنابل يدوية حارس" الموقع.

وأكد أن أحد أفراد طائفة السيخ قتل، وأصيب سبعة آخرون بجروح. وأوضح أن مقاتلا من طالبان قتل أيضا من دون أن يتحدث عن قتلى أو إصابات في صفوف المهاجمين. وأضاف المتحدث أنه بعد بضع دقائق انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من المعبد ولم تسفر عن وقوع إصابات.

وقال غورنام سينغ أحد زعماء طائفة السيخ في كابول لوكالة فرانس برس "سمعتُ إطلاق نار ودوي انفجارات مصدرها" معبد السيخ. وأضاف "عادة، في هذا الوقت من الصباح يأتي العديد من السيخ للصلاة في المعبد". واندلع حريق بعد الهجوم.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تصاعد عمود من الدخان الأسود فوق الموقع وسماع دوي إطلاق نار. ويعيش حوالى مئتين من أفراد طائفة السيخ حالياً في أفغانستان، البلد المسلم، بعد أن كان عددهم حوالى نصف مليون في سبعينات القرن الماضي.