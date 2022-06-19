تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى الهجوم على معبد للسيخ في كابول

وأفاد التنظيم بأن أحد مقاتليه "دخل معبدا للمشركين الهندوس والسيخ في كابول بعد قتل حارسه وأطلق النار على الكفار

أعلن تنظيم الدولة الإسلاميّة الأحد، مسؤوليّته عن هجوم على معبد للسيخ في العاصمة الأفغانية كابول، أسفر السبت عن مقتل شخصين أحدهما من أفراد الطائفة والآخر مقاتل من حركة طالبان. ويعيش نحو مئتين من أفراد طائفة السيخ حاليًا في أفغانستان بعدما كان عددهم زهاء نصف مليون في سبعينات القرن المنصرم.

وقال التنظيم إنّ الهجوم جاء انتقامًا بعد تصريحات أدلت بها في مطلع الشهر الحالي المتحدّثة باسم الحزب الحاكم في الهند بشأن النبي محمد واعتبرها تنظيم الدولة الاسلامية "مسيئة".

يشهد العالم الإسلامي موجة غضب بعد تصريحات بشأن العلاقة بين النبي وأصغر زوجاته عائشة خلال نقاش في برنامج متلفز. وفي بيان نشره على وكالة "أعماق" التابعة له، قال تنظيم الدولة الإسلاميّة إنّ هجوم السبت استهدف الهندوس والسيخ و"المرتدّين" الذين حموهم، وذلك في ردٍّ انتقامي و"نصرةً لرسول الله".

وأفاد التنظيم بأن أحد مقاتليه "دخل معبدا للمشركين الهندوس والسيخ في كابول بعد قتل حارسه وأطلق النار على الكفار بداخله بمدفعه الرشاش والقنابل اليدوية". وقد قتل شخصان وأصيب سبعة آخرون على الأقل بجروح في الهجوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد النافع تاكور إن مسلحين دخلوا بعد مهاجمة "حارس بقنابل يدوية" ما تسبب باندلاع حريق.

ويأتي الهجوم بعد أيّام على زيارة بعثة هنديّة إلى كابول للبحث مع حكومة طالبان في سبل توزيع المساعدة الإنسانيّة المقدّمة من نيودلهي إلى أفغانستان. كذلك أثيرت إمكانية إعادة فتح السفارة الهندية في العاصمة الأفغانية.

وأغلقت نيودلهي، التي كانت تربطها علاقات وثيقة بالحكومة الأفغانية السابقة المدعومة من الولايات المتحدة، سفارتها في كابول بعدما استولت طالبان على السلطة في 15 آب/أغسطس.