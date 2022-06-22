مصرع أكثر من 250 شخصا وإصابة 150 آخرين بهزة ارضية بقوة 6 درجات ضربت مناطق في افغانستان وباكستان

حمد نسيم حقاني، "غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا، حيث قتل 100 شخص وأصيب 250 بجروح"

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، اليوم الأربعاء، أن زلزالا شدته 6.1 درجات هز أجزاء من أفغانستان وباكستان خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، وأكد مسؤول محلي في تصريح له لموقع بي بي سي، أنه قُتل 250 شخصا على الأقل وأصيب عشرات في زلزال قوي هز أفغانستان، مشيرا إلى إصابة أكثر من 150 آخرين.".

وكان رئيس الهيئة محمد نسيم حقاني، قال في وقت سابق إن "غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا، حيث قتل 100 شخص وأصيب 250 بجروح"، مضيفا، أنه تم"الإبلاغ عن وفيات أيضا في إقليمي ننكرهار وخوست في الوقت الذي تتحقق فيه السلطات من سقوط مزيد من الضحايا".

ومن جهتها، أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية، صباح اليوم الأربعاء، أن السلطات الأفغانية، أعلنت أن "الزلزالا ضرب شرق أفغانستان فجر الأربعاء، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 155 شخصا".

وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن "الزلزال وقع على بعد 44 كيلومترا من مدينة خوست في جنوب شرق أفغانستان، وكان على عمق 51 كيلومترا".

ومن جانبه، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في تغريدة على تويتر، إن "الهزة شعر بها 119 مليون شخص في باكستان وأفغانستان والهند على امتداد 500 كيلومتر تقريبا".

وشعر الناس بالزلزال في العاصمة الأفغانية كابل، وكذلك في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بحسب روايات شهود نُشرت على موقع مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي ومستخدمون على "تويتر".

وكتب شاهد على موقع المركز من كابل يقول "هزات قوية وطويلة". وقال شاهد آخر من بيشاور في شمال غربي باكستان "كانت قوية".