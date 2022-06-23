إسرائيل ترسل مساعدات إنسانية إلى أفغانستان بعد الزلزال

"إسرائيد":"في مواجهة هذا الزلزال المدمر، نعيد تأكيد التزامنا طويل الأمد بمساعدتهم على إعادة بناء حياتهم"

أعلنت منظمة إسرائيد "IsraAid" الإسرائيلية غير الربحية، اليوم الخميس، عن إرسال مساعدات إنسانية إلى أفغانستان في أعقاب الزلزال العنيف الذي ضرب شرق البلاد، وأودى بحياة أكثر من ألف شخص، "لقد ألهمنا صمودهم وقوتهم ونحن فخورون بالوقوف إلى جانبهم والشراكة معهم وهم يواجهون أوقاتًا صعبة أخرى".

وقال الرئيس التنفيذي لـ"إسرائيد" يوتام بوليزر،"في مواجهة هذا الزلزال المدمر، نعيد تأكيد التزامنا طويل الأمد بمساعدتهم على إعادة بناء حياتهم"وأكد يوتام على أن "إسرائيد" إنها تعتزم إرسال ضمادات ومحاقن معقمة وأطقم خياطة وعصابات ومسكنات للألم ومضادات حيوية وأدوية أساسية أخرى.

ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل وأفغانستان، على الرغم من أن "إسرائيد" عملت في الماضي لتنسيق المساعدات للأفغان، بما في ذلك العام المنصرم بعد استيلاء طالبان على السلطة.

وفي السياق قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، اليوم الخميس، “المساعدات الإنسانية على خلفية الزلزال المدمر وصلت إلى أفغانستان من عدة دول، لا سيما قطر وإيران وباكستان” وأضاف “في إطار جهود الإغاثة الليلة الماضية لضحايا الزلزال، وصلت طائرة تحمل مساعدات إنسانية من قطر إلى كابول، ووصلت طائرتان تحملان مساعدات إنسانية من إيران، وكذلك وصلت 8 شاحنات محملة بالمواد الغذائية وإمدادات الطوارئ من باكستان إلى بكتيكا”.