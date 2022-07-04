أستراليا: أوامر بإخلاء أكثر من 30 ألف شخص من منازلهم بسبب الفيضانات

تعرضت منطقة سيدني بالفعل إلى 4 أضعاف حجم الأمطار التي تهطل عليها عادة خلال شهر يوليو/تموز بالكامل

أصدرت السلطات في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، صباح اليوم الإثنين، أوامر إجلاء أو تحذيرات لأكثر من 30 ألف شخص في منطقة سيدني جراء استمرار هطول الأمطار الغزيرة على أكبر مدينة في أستراليا قبل أن تهدأ الأوضاع بحلول يوم غد الثلاثاء.

وتعرضت منطقة سيدني بالفعل إلى 4 أضعاف حجم الأمطار التي تهطل عليها عادة خلال شهر يوليو/تموز بالكامل، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

وقالت مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي، اليوم الإثنين، إنه "بالرغم من أن حجم الأمطار المتساقطة يمكن أن يقارن بالظواهر الجوية القاسية السابقة، إلا أنها هطلت هذه المرة خلال فترة زمنية أقصر"، موضحا أن "مياه الأمطار التي تساقطت خلال آخر مرة حدثت فيها فيضانات كبيرة في سيدني في مارس/آذار المنصرم تجمعت على مدار سبعة أيام ولكن في هذه المرة نشهد معدلات سقوط عالية جدا في أيام أقل."

وتسببت أيام من سقوط الأمطار الغزيرة في تعرض بعض المناطق لرابع فيضان كبير خلال 18 شهرا فقط، مع تعرض المناطق المنخفضة في غرب سيدني وتلك الموجودة حول نهري "نيبين" و"هاوكيسبويري" في الضواحي الداخلية للمدينة للخطر.

وأظهرت الصور الجوية لضاحية "كامدن" في غربي سيدني مسافات طويلة من الطرق مغطاة بالكامل بالمياه ويرتفع مستوى مياه الفيضانات لتغمر أجزاء من المباني.

كما أن بعض المناطق التي تضررت من الأمطار التي سقطت خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار وتسببت في فيضانات تاريخية لا تزال في مرحلة التعافي.