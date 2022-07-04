سريلانكا: توقف وسائل النقل العام بعد تراجع احتياطي الوقود وشلل يسود البلاد

قال وزير الطاقة إن "احتياطي البنزين في البلاد بلغ حوالى 4000 طن الأحد، أي أقل بقليل من مستوى الاستهلاك"

أعلنت وزارة الطاقة السريلانكية، أمس الأحد، أن احتياطي الوقود تراجع الى ما دون معدله اليومي مما أدى إلى توقف وسائل النقل العام في البلاد في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ استقلالها عام 1948.

وقال وزير الطاقة كانشانا ويجيسيكيرا إن "احتياطي البنزين في البلاد بلغ حوالى 4000 طن الأحد، أي أقل بقليل من مستوى الاستهلاك المعتاد ليوم واحد"، مضيفا أن "عملية التسليم المقبلة للبنزين متوقعة بين 22 و23 تموز/يوليو". موضحا "لقد اتصلنا بموردين آخرين لكن لا يمكننا تأكيد عمليات تسليم جديدة قبل 22" الجاري.

ومن جانبه، قال رئيس رابطة مشغلي الحافلات الخاصة جيمونو ويجيراتني، "قمنا بتشغيل الف حافلة في جميع أنحاء البلاد من (أصل) 20 ألفا"، مؤكدا أن "الوضع سيزداد سوءا بالتأكيد غدا لانه ليس لدينا وسيلة لتأمين الديزل".

وكانت معظم المكاتب والمحلات التجارية مغلقة أمس الأحد لكن يتوقع أن يتفاقم الوضع اليوم الاثنين عندما ستستأنف البنوك والمؤسسات الخاصة نشاطها.

وصدرت أوامر لجميع المؤسسات الحكومية "غير الأساسية" وكذلك المدارس بالإغلاق حتى 10 تموز/يوليو للحد من التنقل وتوفير الطاقة.

وكان قد نظم المئات، من بينهم أطباء ومصرفيون، مظاهرة الأسبوع الماضي، لمطالبة الحكومة بحل أزمة نقص الوقود في سريلانكا، أو التنحي.

ومع اشتداد أزمة نقص الوقود خلال الأسبوعين الماضيين، بدت الطرق في سريلانكا فارغة، إذ شُوهدت المزيد من المركبات متوقفة في طوابير طويلة خارج محطات الوقود.

ومنذ أشهر، يعيش 22 مليونا من سكان الجزيرة في ظل انقطاع يومي للتيار الكهربائي وتقنين الوقود والغذاء مع التضخم المتسارع.

ولم يعد النقص الحاد في العملات الأجنبية يسمح للبلاد باستيراد ما يكفي من الغذاء والوقود والسلع الأخرى الأساسية.