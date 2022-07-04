أفغانستان: 18 قتيلا من طالبان بهجوم مسلح في هرات غربي البلاد

ثلاثة أشخاص ألقوا قنابل يدوية على السيارة العسكرية بعد إطلاق النار على الجنود، واحد لقي مصرعه وهرب اثنان "

ذكرت وكالة أنباء "هرات نيوز" عبر تلغرام، اليوم الإثنين، أن مسلحين مجهولين استهدفوا عربة عسكرية تقل عناصر من حركة طالبان في ولاية هرات الواقعة غربي أفغانستان حلف 18 قتيلا في ما أصيب اثنان آخران بجروح"

وقال المتحدث باسم القيادة الأمنية لطالبان في هرات، محمود شاه رسولي، إنه في الساعة 7:00 صباحًا، تعرضت سيارة عسكرية كانت تقل موظفي فيلق الفاروق 207 للهجوم، من دون أن يوضح عدد الضحايا.

وأضافت المصادر أن "المهاجمين، وهم ثلاثة أشخاص، ألقوا قنابل يدوية على السيارة العسكرية بعد إطلاق النار على الجنود، مشيرة إلى أن أحد المهاجمين لقي مصرعه وهرب اثنان آخران من المنطقة".

وتضاربت المعلومات بشأن عدد الضحايا من قوات طالبان، حيث قالت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية المستقلة أن عدد القتلى 3 أشخاص فيما بلغ عدد الجرحى نحو 17 شخصاً.