English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • آسيا
  • اليابان: متفجرات بمنزل قاتل رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي والشرطة تطلب السكان بالمغادرة

اليابان: متفجرات بمنزل قاتل رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي والشرطة تطلب السكان بالمغادرة

i24NEWS - AFP

دقيقة 1
رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي في 16 سبتمبر 2020 في طوكيو
AP Photo/Eugene Hoshiko, Fileرئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي في 16 سبتمبر 2020 في طوكيو

السلاح المستخدم في اغتيال شينزو آبي هو بندقية يدوية الصنع" لافتة إلى أنه "عثر في منزل المتهم على أسلحة أخرى

قالت شرطة محافظة نارا اليابانية إن عناصرها عثرت على متفجرات في منزل المتهم بقتل رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي، مشيرة إلى أنها أوصت السكان بالخروج، و أعلنت في وقت سابق أن المشتبه به اعترف بقتل شينزو آبي.

وأوضحت شرطة محافظة نارا اليابانية أن "السلاح المستخدم في اغتيال شينزو آبي هو بندقية يدوية الصنع" لافتة إلى أنه "عثر في منزل المتهم على أسلحة أخرى".وقالت إن "المتهم كان لديه ضغينة ضد منظمة معينة وكان يعتقد أن آبي جزءا منها"

وكانت اليابان قد أعلنت، اليوم الجمعة، وفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي متأثرا بإصابته بطلقات نارية، بعد تعرضه فجر الجمعة لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي في مدينة نارا غرب البلاد، نقل على إثر الحادث للمستشفى، فيما لم تفلح الجهود لإنقاذه.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق