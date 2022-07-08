اليابان: متفجرات بمنزل قاتل رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي والشرطة تطلب السكان بالمغادرة

السلاح المستخدم في اغتيال شينزو آبي هو بندقية يدوية الصنع" لافتة إلى أنه "عثر في منزل المتهم على أسلحة أخرى

قالت شرطة محافظة نارا اليابانية إن عناصرها عثرت على متفجرات في منزل المتهم بقتل رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي، مشيرة إلى أنها أوصت السكان بالخروج، و أعلنت في وقت سابق أن المشتبه به اعترف بقتل شينزو آبي.

وأوضحت شرطة محافظة نارا اليابانية أن "السلاح المستخدم في اغتيال شينزو آبي هو بندقية يدوية الصنع" لافتة إلى أنه "عثر في منزل المتهم على أسلحة أخرى".وقالت إن "المتهم كان لديه ضغينة ضد منظمة معينة وكان يعتقد أن آبي جزءا منها"

وكانت اليابان قد أعلنت، اليوم الجمعة، وفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي متأثرا بإصابته بطلقات نارية، بعد تعرضه فجر الجمعة لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي في مدينة نارا غرب البلاد، نقل على إثر الحادث للمستشفى، فيما لم تفلح الجهود لإنقاذه.