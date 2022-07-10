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الرئيس الإيراني يؤكد هاتفيا لنظيره السوري أن بلاده تعارض أي تدخل في سوريا

i24news

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صورة نشرها مكتب المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في 8 مايو 2022، الرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال اجتماع مع المرشد الأعلى الإيراني في العاصمة طهران.
KHAMENEI.IR / AFPصورة نشرها مكتب المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في 8 مايو 2022، الرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال اجتماع مع المرشد الأعلى الإيراني في العاصمة طهران.

بحث الجانبان المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والأوضاع في المنطقة، والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد خلال اتصال هاتفي للرئيس السوري، بشار الأسد، أن بلاده تعارض أي تدخل خارجي في الأراضي السورية، في حين أكد الأسد أن البلدين على جبهة واحدة وفي ذات الصدد.

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وأوضح الرئيس الإيراني رئيسي للأسد بحسب بيان للرئاسة الإيرانية، أن "إيران مستمرة في دعمها للمقاومة وخاصةً في سوريا، وأنّ طهران تدعم السلم والاستقرار، وتعارض أي تدخل خارجي" .

كما بحث الجانبان المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والأوضاع في المنطقة، والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث تم التأكيد على أهمية العمل المشترك والدعم المتبادل بين سوريا وإيران

وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات الجيدة التي أثمرت عنها زيارة الأسد إلى طهران، في مايو الماضي. وأعرب الرئيسان خلال المحادثة عن تمنياتهما بدوام الازدهار للعلاقات السورية الإيرانية، ولشعبي البلدين موفور الخير والتقدم.

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