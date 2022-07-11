رئيس الوزراء الأردني: منفتحون على علاقات مع إيران

الخصاونة: أن عمان منفتحة على العلاقات مع إيران

أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أن عمان منفتحة على العلاقات مع إيران وأن بلاده لم تتعامل يوما مع إيران على أنها مصدر تهديد لأمنها القومي. وقال الخصاونة في تصريح لـ"بي بي سي عربي" أمس الأحد: "لم نتعامل يوما مع إيران كمصدر تهديد لأمننا القومي". بحسب وكالة الانباء الإيرانية "ارنا".

وأضاف: "منفتحون على علاقات صحية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكدا أن "علاقة الأردن مع السعودية تاريخية وممتدة".

الملفت ان وزير الخارجية الأردني ​أيمن الصفدي كان قد اكد قبل نحو اسبوعين على رغبة بلاده بإقامة علاقات طيبة مع إيران، قائلا: لا بد من حوار يعالج كل أسباب التوتر.

وخلال زيارته إلى قطر قال الصفدي إن "كل الدول العربية تريد علاقات جيدة مع إيران"، "وحتى نصل لهذه المرحلة لا بد من حوار يعالج كل أسباب التوتر".