حكومة سريلانكا تعلن استقالتها بمجرد التوصل إلى اتفاق وحدة

سريلانكا: الحكومة ستستقيل بمجرد التوصل لاتفاق يضم جميع الأطراف

أعلنت الحكومة السريلانكية، اليوم الاثنين أنها ستستقيل بمجرد التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة تضم جميع الأطراف. بحسب ما نشر موقع "الخليج اليوم" الإخباري.

وقال مكتب رئيس وزراء سريلانكا، وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الامريكية، إن الرئيس جوتابايا راجاباكسه، أبلغ رئيس الوزراء، رانيل فيكريمسينجي، بأنه سيستقيل كما أعلن في السابق.

من جانبه، أكد رئيس البرلمان السريلانكي في وقت سابق، إن راجاباكسه سيستقيل يوم الأربعاء بعد أن اقتحم آلاف المحتجين المقر الرسمي للرئيس. وبقي متظاهرون في المقر الرسمي للرئيس راجابكسا ومنزل رئيس الوزراء، وقالوا إنهم سيبقون هناك لحين تنحي الزعيمين رسميا.

من جهته، نشر الجيش جنوده في أنحاء المدينة، ودعا رئيس أركان الدفاع، شافيندرا سيلفا، إلى دعم الجمهور للحفاظ على النظام العام.