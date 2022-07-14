الخارجية الاسرائيلية :"امكانية الخروج من سريلانكا تتقلص"

الوزارة تحذر مواطنيها تأجيل السفرات الغير عاجلة الى تستقر الاوضاع في سريلانكا

على ضوء تفاقم الوضع الاقتصادي والسياسي في سريلانكا والذي يصاحبه ايضا عنف ومظاهرات واسعة، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم في بيان إنها توصي المواطنين الإسرائيليين تأجيل السفرات الغير عاجلة إلى هناك الى أن تستقر الأوضاع.

واوصى البيان الصادر المواطنين الإسرائيليين في سريلانكا أن يأخذوا بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي المتدهور، والذي يتمثل من خلال النقص بالوقود، غاز الطبخ وحتى الغداء، مثل هذا الوضع يمكن أن يتطور إلى مزيد من تقويض قدرة الحكم للسلطات لوصولها لدرجة الفوضى في مناطق من البلاد.

وتقول الوزارة، أن امكانيات الخروج من سريلانكا تتقلص وذلك بسبب عدم اليقين بشأن الرحلات المغادرة من العاصمة كولومبو، عدد من شركات الطيران اعلنت عن الغاء أو تعليق الرحلات من وإلى كولومبو ، الأمر الذي يمكن أن يخلق ضغطا على الرحلات المغادرة في حال تفاقم الوضع. وتطالب الوزارة الانصياع الى تعليمات قوات الأمن المحلية والابتعاد عن مناطق المظاهرات والاحتكاكات.

ويشار الى أن متظاهرين اقتحموا أمس مكتب رئيس حكومة سريلانكا رانيل ويكريميسنغ، والذي لا زالوا في حالة غضب بعد مطالبة المحتجين باستقالته. وأعلن في سريلانكا عن حالة طوارئ، ومكان الرئيس نفسة، غوتابايا راجاباكسا ، الذي فر بطائرة عسكرية- لا زال غير معروف. وقال مسؤول سريلانكي ان الرئيس راجاباكسا عين رئيس الحكومة ويكريميسنغ، بمنصب الرئيس الفعلي بعد فراره.

ويشار الى أنه في يوم السبت الماضي اقتحم متظاهرون المقر الرسمي للرئيس السريلانكي في العاصمة كولومبو، في حين أن أكثر من مئة ألف متظاهر تجمهروا في الخارج وطالبوا باستقالة الرئيس بسبب فشله بحل الأزمة الاقتصادية في البلاد.