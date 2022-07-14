رئيس سريلانكا يقدم استقالته عبر البريد الإلكتروني إلى رئيس البرلمان

وكان غوتابايا قد هبط في مطار عاصمة جزر المالديعلى متنها الرئيس غوتابايا راجابكسا الذي تعهد بالاستقالة من منصبه

أرسل رئيس سريلانكا، غوتابايا راجاباكسا، رسالة استقالة بالبريد الإلكتروني إلى رئيس البرلمان، مساء اليوم الخميس، وقال مصدر مطلع لرويترز، إنه لم يتضح على الفور ما إذا كانت الرسالة، التي أُرسلت بعد وقت قصير من وصول راجاباكسا إلى سنغافورة، ستُقبل بهذا الشكل نظرا لإرسالها بالبريد الإلكتروني.

وكان غوتابايا قد هبط في مطار ماليه، عاصمة جزر المالديف، فجر أمس الأربعاء طائرة عسكرية سريلانكية على متنها الرئيس غوتابايا راجابكسا الذي تعهد بالاستقالة من منصبه.

وقال مسؤول في مطار ماليه لوكالة فرانس برس، إنّ الطائرة العسكرية وهي من طراز "أنطونوف-32" هبطت في المطار آتية من كولومبو وعلى متنها أربعة أشخاص بينهم الرئيس البالغ 73 عاماً وزوجته وحارس شخصي، مشيراً إلى أنّه فور نزولهم من الطائرة تمّ اصطحابهم، بحراسة الشرطة، إلى وجهة لم تُعرف في الحال.