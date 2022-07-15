في إطار سياسية إماراتية إقليمية تهدف إلى خفض التصعيد، الامارات تبحث تعيين سفير في طهران

وذلك في إطار سياسية إماراتية إقليمية تهدف إلى "خفض التصعيد".

أعلن مسؤول إماراتي رفيع الجمعة ان الدولة الخليجية تبحث مسألة تعيين سفير في طهران بعد ست سنوات من خفض العلاقات بين الجارين، وذلك في إطار سياسية إماراتية إقليمية تهدف إلى "خفض التصعيد".

وقال مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية أنور قرقاش في لقاء مع صحافيين عبر الفيديو "نحن في مسار لإرسال سفير إلى طهران"، موضحا "نبحث بالفعل في مسألة إرسال سفير إلى إيران".

وكانت الإمارات خفضت تمثيلها الدبلوماسي في إيران عام 2016 بعد اقتحام مجموعات إيرانية للسفارة السعودية في العاصمة طهران اثر إعدام رجل الدين الشيعي المعارض نمر النمر في المملكة.

وأبقت الإمارات على علاقات اقتصادية مع إيران، وسعت في الأشهر الأخيرة إلى الانخراط في حوار مع طهران لحلحلة المسائل العالقة بين البلدين، وجرى تبادل زيارات. وتقيم السعودية بدورها محادثات مع خصمها إيران.

وجاء الإعلان عن نية إرسال سفير إلى إيران فيما يزور الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل قبل توججه إلى السعودية البوم. وكان بايدن تعهّد في إعلان أمني وقّعه مع إسرائيل الخميس، بأن تستخدم الولايات المتحدة "كل قوتها الوطنية" لمنع إيران من حيازة سلاح نووي، وهو ما نفت طهران مرارا السعي لتحقيقه.