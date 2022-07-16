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ايران: مقتل ضابط بحري كبير "اثناء مهمة"

i24news

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صبي يحمل العلم الإيراني أمام برج نصب آزادي (الحرية) في مسيرة للاحتفال بالذكرى 41 للثورة الإسلامية ، في طهران ، إيران ، الثلاثاء ، 11 فبراير 2020
(AP Photo/Vahid Salemi)صبي يحمل العلم الإيراني أمام برج نصب آزادي (الحرية) في مسيرة للاحتفال بالذكرى 41 للثورة الإسلامية ، في طهران ، إيران ، الثلاثاء ، 11 فبراير 2020

قتل الأدميرال بيتالا دبسالار لكنه لم يذكر كيف قُتل، وحتى الآن لم تثار شكوك حول تورط إسرائيل في القضية.

ذكرت وكالة الانباء الايرانية فارس ظهر (السبت) ان نائب الادميرال بيتالا دبسالار قتل "اثناء مهمة". ولم يذكر بيان صادر عن ولاية نوشهار شمالي إيران كيف قتل الضابط الإيراني الكبير، لكن زعم أنه استشهد "استشهدًا". في الوقت الحالي، لم تلوم إيران إسرائيل على الحادث، ولم ترد تقارير تربطها به.

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جاءت وفاة الضابط بعد أكثر من شهر من عدم ورود تقارير عن مقتل مسؤولين إيرانيين وموتهم كان على صلة بإسرائيل. وفي ذلك الوقت وردت أنباء عن محاولات إيرانية لاغتيال إسرائيليين في تركيا، انتهت بإطاحة رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري، حسين طعب.

وكانت آخر التقارير قد تطرقت إلى مقتل الضابط الشاب علي كماني والعالم محمد عبدوس، اللذين أفاد موقع "إيران إنترناشيونال" الإخباري الذي يبث من لندن ويتلقى تمويلاً سعودياً، كانوا متورطين في تطوير أسلحة لحزب الله. ونقل الموقع أن الاثنين لم يتوفيا نتيجة حادث سيارة أو حادث عمل. ومع ذلك، لم يحدد سبب وفاة الاثنين.

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