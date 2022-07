سفير إيران لدى أذربيجان يهدد نظيره الإسرائيلي بسبب تغريدة

اثارت تغريدة للسفير الإسرائيلي في أذربيجان حفيظة نظيره الايراني بلغت لدرجة تهديده، وبحسب ما اوردته هيئة البث الرسمية "كان"، السفير الاسرائيلي في أذربيجان جورج ديك نشر في شبكات التواصل الاجتماعي صورة يظهر بها وهو يقرأ كتابا عن تاريخ تبريز.

الحديث يدور عن مدينة في ايران ،تعتبر المدينة الرئيسية لاقليم شمالي غربي البلاد، مع ذلك، الكتاب "أسطورة تبريز" يتناول تأثيرات الثقافة الأذرية على المدينة، الى جانب الصورة التي ارفقت بالتغريدة كتب السفير الاسرائيلي، "انا اعرف جوانب كثيرة من التاريخ الأذربيجاني في هذا الكتاب الرائع".

هذه التغريدة لم تعجب سفير ايران في أذربيجان سعيد عباس موسوي الذي اعتبرها محاولة إسرائيلية لضم اقليم ايراني للدولة الجارة، وفي رده على تغريدة السفير الإسرائيلي كتب نظيره الايراني :"تبريز هي جزء لا يتجزأ من التراث الايراني. لا تتجاوز خطوطنا الحمراء أبدا. حشد متحمس من سكان المدينة يمكنه أن يدفنك".