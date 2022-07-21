الهند: فوز دروبادي مورمو بالانتخابات الرئاسية لتصبح أول رئيسة في تاريخ البلاد

أصبحت مورمو الرئيس الجديد الـ15 للهند وأولا امرأة تفوز بهذا المنصب والقائد الأعلى للقوات المسلحة الهندية.

أكدت وكالة "NDTV" الهندية، أن مرشحة التحالف الوطني الديمقراطي بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم (حزب الشعب الهندي) دروبادي مورمو (64 عاما) ، أصبحت الرئيس الجديد الـ15 للهند وأولا امرأة تفوز بهذا المنصب والقائد الأعلى للقوات المسلحة الهندية.

وبعد الجولة الثالثة من فرز الأصوات، تجاوزت مرشحة التجمع الوطني الديمقراطي دروبادي مورمو نسبة 50 في المئة لتضمن فوزها في المعركة الرئاسية ضد مرشح المعارضة ياشوانت سينها بهامش كبير.

وأشارت الوكالة إلى أن خصمها، مرشح المعارضة الموحدة ياشوانت سينها، الذي يمثل حزب مؤتمر عموم الهند ترينامول، قد تراجع عنها بفارق كبير من الأصوات.

وقد أدت اليمين الدستورية كأول امرأة تتولى منصب حاكم ولاية جهارخاند في عام 2015.

ولدت مورمو مورمو في 20 يونيو/حزيران 1958 في قرية بيدابوسي في منطقة مايوربانج في ولاية أوديشا، وتخرجت من جامعة راما ديفي النسائية في بوبانسوار، وعملت لأول مرة كمدرسة، ثم انخرطت في عالم السياسة.

في عام 1997، أصبحت عضوا في هيئة الحكم الذاتي لمدينة بانشيات، وخلال هذه الفترة كانت عضوا في حزب بهاراتيا جاناتا.

من 6 مارس/اذار 2000 إلى 6 أغسطس/أب 2002 ، كانت مورمو وزير الدولة للتجارة والنقل في حكومة أوديشا. ومن أغسطس 2002 إلى 16 مايو 2004 ، عملت في حكومة نفس الولاية كوزيرة لتنمية مصايد الأسماك والثروة الحيوانية.

في عام 2015، تم انتخاب دروبادي مورمو حاكما لجارخاند، لتصبح أول امرأة تشغل منصب حاكم هذه الولاية، وخدمت في هذا المنصب لمدة خمس سنوات كاملة.