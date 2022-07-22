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الشرطة السعودية تعتقل مواطن سعودي قام بنقل صحفي إسرائيلي إلى مكة وأدخله لمناطق مقدسة

i24NEWS

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حجاج مسلمون يصلون إلى المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 4 يوليو 2022.
Rania SANJAR / AFPحجاج مسلمون يصلون إلى المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 4 يوليو 2022.

"على جميع زوار المملكة احترام الأنظمة والامتثال لها خاصة فيما يتعلق بالمساجد والمشاعر المقدسة"

أعلن متحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، في بيان لوسائل الإعلام المحلية، اعتقال مواطن محلي للاشتباه في قيامه بمساعدة الصحافي الاسرائيلي جيل تماري على الدخول والتقاط الصور في مكة.

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وبحسب المتحدث فإن هذا يعد انتهاكًا صريحًا للأنظمة التي تمنع غير المسلمين من دخول المجمع. كما أشار إلى أن على جميع زوار المملكة احترام الأنظمة والامتثال لها خاصة فيما يتعلق بالمساجد والمشاعر المقدسة. وأضاف أن "أي انتهاك من هذا القبيل يعتبر جريمة لا تطاق ، وستُفرض العقوبات المناسبة على المخالفين بموجب اللوائح ذات الصلة".

وكان مراسل القناة 13 الإسرائيلية الخاصة جيل تماري بث مقطع فيديو وهو يتجول في شوارع مكة قبل أن يدخل الحرم المكي، الذي يُمنع على غير المسلمين التواجد داخله. وعمل تماري مراسلا لقناة ”أخبار 13“ في الولايات المتحدة الأمريكية طوال 23 عامًا، واستغل جواز سفره الأمريكي لدخول السعودية برفقة الصحفيين القادمين مع وفد الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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