الفيليبين : زلزال بقوة 7,1 درجات يضرب شمال البلاد

قال الضابط في الشرطة أيضا نازارينو إيميا إن جرحى عدة نقلوا إلى المستشفى

أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن زلزال بقوة 7,1 درجات ضرب شمال الفيليبين، موقعا قتيلا ومثيرا الذعر في صفوف السكان فيما تسبب باهتزاز المباني والأبراج على مسافة 300 كيلومتر في العاصمة مانيلا.

وقال المعهد الأميركي للزلزال إن الهزة ضربت منطقة أبرا الجبلية في جزيرة لوزون الرئيسية عند الساعة 8,43 صباحا (00,43 ت غ). وكان المرصد الأميركي قد ذكر في البداية أن قوة الزلزال بلغت 6,8 درجات.

وأعلن وزير الداخلية الفلبيني بنيامين أبالوس في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الأربعاء إن زلزالا قويا في شمال البلاد أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 60 آخرين، حسب موقع اورو نيوز.

وأكد قائد الشرطة المحلية ادوين سيرجيو، أنه في منطقة دولوريس القريبة جدا من مركز الزلزال هرع الناس مذعورين خارج منازلهم، مضيفا "الزلزال كان قويا جدا"، مشيرا الى حصول تشققات طفيفة في مبنى مركز الشرطة. وأوضح ان "طاولات عرض الفاكهة والخضر في السوق المحلية انقلبت".

وقضى عامل يبلغ الخامسة والعشرين عندما انهار مبنى مؤلف من ثلاثة طوابق كان يعمل فيه في لاترينيداد عاصمة مقاطعة بنغيت على ما أفادت الشرطة. ولم يصب سبعة عاملين آخرين في هذه الورشة بأذى.

وقال الضابط في الشرطة أيضا نازارينو إيميا إن جرحى عدة نقلوا إلى المستشفى، موضحا أنه "ظهرت تشققات على بعض الأبنية. الكهرباء والانترنت مقطوعان".

وقال النائب شينغ بيرنوس الذي يمثل منطقة لون في أبرا أن الزلزال "ألحق أضرارا في الكثير من المسكان والشركات" من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

في فيغان سيتي في مقاطعة إيليكوس سور المجاورة تضررت أبنية عائدة إلى الحقبة الاستعمارية الإسبانية (1565-1898). وأظهرت مقاطع مصورة نشرت عبر فيسبوك وتم التحقق من صحتها أضرارا في جرس بانتاي الأثري وهو موقع سياحي معروف.