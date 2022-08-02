مقاتلات صينية عبر مضيق تايوان بوقت سابق مع تصاعد التوترات بشأن احتمال زيارة بيلوسي الى تايوان

ووصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الى العاصمة التايوانية تايبيه، رغم التهديدات العسكرية الصينية من مغبة الزيارة الى الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا منها، وتوعدت الصين بعد وصولها بـ"أعمال عسكرية محددة الهدف".

ولدى وصولها أكدت بيلوسي في بيان أن زيارتها إلى تايوان تُظهر "الالتزام الأميركي الثابت" حيال الجزيرة، وإن الزيارة لا تتعارض مع السياسة الأمريكية تجاه الصين.

من جانبها استنكرت الصين التصرفات الأميركية "الخطيرة للغاية" في تايوان بعد وصول بيلوسي إليها.

وأظهرت صور بيلوسي التي تسافر على متن طائرة عسكرية أمريكية، لدى وصولها الى مطار سونغشان في تايبيه، وكان وزير الخارجية جوزيف وو باستقبالها.

وكانت مقاتلات صينية عبرت بوقت سابق مضيق تايوان ، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الصيني مساء الثلاثاء،وأفادت قناة "سي جي تي إن" CGTN التلفزيونية الرسمية أن "مقاتلات صينية من طراز Su-35 تعبر مضيق تايوان"، من دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

يتبع ...