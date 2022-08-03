بيلوسي تغادر تايوان في ختام زيارة أثارت الجدل وأغضبت الصين

أبلغت بيلوسي رئيسة تايوان بأن واشنطن تعهدت قبل 43 عاما بالوقوف إلى جانب تايبيه وأن زيارتها تؤكد على ذلك

غادرت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تايوان، اليوم الأربعاء، متوجهة إلى كوريا الجنوبية واليابان وفقا لرويترز.

وأثارت زيارة بيلوسي حين أصرت على الهبوط في تابيبه، غضب الصين التي تعهدت بالرد على تلك الخطوة التي تحمل رسائل واضحة حيال موقف الولايات المتحدة من رغبة تايوان بالاستقلال، في حين تصر بكين على أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها.

وهبطت طائرة الوفد الأمريكي في تايوان أمس الثلاثاء بعد زيارة لسنغافورة وماليزيا.

خلال زيارتها القصيرة لتايبيه، أكدت رئيسة مجلس النواب الأميركي(82 عاما) تضامن بلادها مع تايوان، مشيرة إلى أنه "مهم الآن أكثر من أي وقت مضى"، كما عبرت عن شعورها بالفخر لوجودها في تايبيه.

وأبلغت بيلوسي رئيسة تايوان بأن واشنطن تعهدت قبل 43 عاما بالوقوف إلى جانب تايبيه وأن زيارتها تؤكد على ذلك، وفق ما جاء في سكاينيوز عربية.

وكانت مقاتلات صينية عبرت الثلاثاء مضيق تايوان، وأفادت قناة "سي جي تي إن" CGTN التلفزيونية الرسمية أن "مقاتلات صينية من طراز Su-35 تعبر مضيق تايوان"، من دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وعقب مسؤول أمريكي كبير بوقت سابق على امر الزيارة بالقول "من "حقّ" رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، التي تقوم بجولة آسيوية، أن تزور تايوان، معتبرًا أن لا سبب يدفع الصين لافتعال "أزمة" من هذه الزيارة التي لا تزال غير مؤكدة.