طائرات عسكرية صينية تدخل منطقة الدفاع الجوي التايوانية بعد مغادرة نانسي بيلوسي

تايوان"27 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي ... دخلت المنطقة المحيطة ب(جمهورية الصين) اليوم 3 أغسطس"

أعلنت تايبيه أن 27 طائرة حربية صينية دخلت مجال الدفاع الجوي لتايوان، اليوم الأربعاء، فيما كانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تجري زيارتها المثيرة للجدل إلى الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءا من أراضيها.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في تغريدة إن "27 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي ... دخلت المنطقة المحيطة ب(جمهورية الصين)، في الثالث من آب/أغسطس 2022" في إشارة إلى تايوان.

وردا على ذلك ، أرسلت تايوان طائرات ونشرت أنظمة صواريخ لمراقبة الأنشطة الصينية في منطقة دفاعها الجوي ، بحسب رويترز. وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن أحدث مهمة للصين تضمنت 16 مقاتلة من طراز Su-30 و 11 طائرة أخرى من بينها 22 طائرة تعبر خط الوسط.

ومن جهتها حذرت الصين واشنطن مرارا من زيارة بيلوسي للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي ، والتي تعتبرها بكين أراضيها الخاصة بها وردت عليها بسلسلة من التدريبات العسكرية حول تايوان.

وبحسب الجيش الصيني، فإن التدريبات ستشمل "إطلاق نار طويل المدى بالذخيرة الحية" في مضيق تايوان ، الذي يفصل تايوان عن البر الرئيسي للصين. ستكون منطقة التدريبات قريبة من خط الساحل التايواني بمقدار 12 ميلاً في بعض النقاط.

وقالت بيلوسي خلال زيارتها لتايبيه أمس الثلاثاء، إن الوفد الأمريكي "جاء إلى تايوان ليوضح بشكل لا لبس فيه أننا لن نتخلى عن التزامنا تجاه تايوان" ، كما نقلت وكالة فرانس برس. واتهمت بكين بدورها واشنطن بانتهاك "سيادة الصين وسلامة أراضيها". . " كما استدعت الصين السفير الأمريكي في بكين نيكولاس بيرنز.