حركة طالبان تؤكد أن "لا معلومات لديها" حول وجود الظواهري في أفغانستان

جاء في بيان أن "قادة الإمارة الإسلامية في أفغانستان طلبوا من أجهزة الاستخبارات إجراء تحقيق معمّق وجدّيّ

أكدت حركة طالبان الخميس أن "لا معلومات لديها" حول وجود زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في أفغانستان، بعد أيام من إعلان واشنطن قتله بضربة شنّتها طائرة مسيّرة في العاصمة الأفغانية كابول. وجاء في بيان أن "قادة الإمارة الإسلامية في أفغانستان طلبوا من أجهزة الاستخبارات إجراء تحقيق معمّق وجدّيّ بشأن الحادثة".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن حركة طالبان انتهكت اتفاق الدوحة، من خلال استضافة أيمن الظواهري وإيوائه، فيما أدانت حركة طالبان الغارة الجوية الأمريكية التي قتلت زعيم القاعدة في العاصمة كابول بأفغانستان والتي تم الإعلان عنها فجر الثلاثاء من الأسبوع الجاري

وقال أنتوني بلينكن، في بيان، أنه "في مواجهة عدم رغبة طالبان أو عدم قدرتها على التقيد بالتزاماتها، سنواصل دعم الشعب الأفغاني بمساعدات إنسانية قوية والدعوة لحماية حقوق الإنسان، خاصةً حقوق النساء والفتيات"، حسب موقع الخليج أون لاين.

وفي نفس السياق، نقلت وسائل إعلام عن حركة طالبان في بيانٍ لها، قالت فيه: "الغارة التي قتلت الظواهري انتهاك لسيادة أفغانستان وتتعارض مع اتفاق الدوحة".