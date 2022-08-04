الولايات المتحدة تعارض أي جهود أحادية الجانب لتغيير الوضع في تايوان "لم تتغير سياستها بشأن تايوان"

واشنطن حريصة على سماع أفكار من رابطة دول جنوب شرق آسيا حول كيفية تعاونها مع مجموعة الحوار الأمني الرباعي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال اجتماع في كمبوديا مع نظرائه في منطقة جنوب شرق آسيا، اليوم الخميس، إن "الولايات المتحدة تعارض أي جهود أحادية الجانب لتغيير الوضع في تايوان، ولم تتغير سياستها بشأن تايوان".

وأشار بلينكن إلى أن "الاستقرار عبر مضيق تايوان يصب في مصلحة المنطقة بأسرها".ولفت إلى أن "واشنطن حريصة على سماع أفكار من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) حول كيفية تعاونها مع مجموعة الحوار الأمني الرباعي التي تضم الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان".

وكان الجيش الصيني أطلق، صباح الخميس، مقذوفات باتجاه مضيق تايوان، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، في إطار المناورات العسكرية التي بدأها الجيش الصيني حول تايوان، وأكدتها وسائل إعلام رسمية في بكين.

ومن جهتها أعلنت القناة التلفزيونية الصينية الحكومية (سي سي تي في) بدء أكبر مناورة يتم تنظيمها على الإطلاق في محيط تايوان، مؤكدة في رسالة عبر شبكة "ويبو" للتواصل الاجتماعي، أن "التدريبات بدأت".

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أن "قواتها ستواصل تعزيز مستوى تأهبها وستتعامل بشكل مناسب مع الأوضاع".

وكان وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حثوا، الخميس، على ضبط النفس، محذرين من أن الوضع قد يؤدي إلى "نزاعات مفتوحة"، محذرين، خلال اجتماعهم من أي "عمل استفزازي".وقالوا، في بيان مشترك، إن الوضع "يمكن أن يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة وبالتالي وفي نهاية المطاف إلى حسابات خاطئة ومواجهات خطيرة ونزاعات مفتوحة وعواقب لا يمكن التنبؤ بها بين القوى الكبرى".