طائرات وسفن حربية صينية عبرت "الخط الأوسط" لمضيق تايوان

"طائرات وسفنا حربية صينية" عبرت "الخط الأوسط" لمضيق تايوان الجمعة

أعلن الجيش التايواني أن "طائرات وسفنا حربية صينية" عبرت "الخط الأوسط" لمضيق تايوان الجمعة، معتبرا أن التدريبات العسكرية الأخيرة لبكين "استفزازية جدا".

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان "اعتبارا من الساعة الحادية عشرة، قامت مجموعات عدة من طائرات حربية وسفن حربية الصينية بتدريبات حول مضيق تايوان وعبرت الخط الأوسط للمضيق".

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الجمعة في طوكيو أن زيارتها دولا آسيوية بينها تايوان "لا تتعلق بتغيير الوضع القائم" في المنطقة.

وصرحت بيلوسي "قلنا منذ البداية إن تمثيلنا هنا لا يتعلق بتغيير الوضع القائم هنا في آسيا، أو بتغيير الوضع القائم في تايوان". وأضافت "إنه يتعلق بقانون العلاقات مع تايوان، وبالسياسة الأميركية-الصينية، وبكل التشريعات والاتفاقات التي أرست ماهية علاقتنا. إن الأمر يتعلق بإحلال السلام في مضيق تايوان وبجعل الوضع القائم يسود".