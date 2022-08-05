أفغانستان: انفجار في كابول يخلف قتيلين على الأقل وإصابة ثلاثة أشخاص

أظهرت لقطات فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الأشخاص على الأرض، والكثير من المداء

قالت الشرطة الأفغانية إن انفجارا وقع في منطقة سكنية بالعاصمة الأفغانية كابول، بعد ظهر الجمعة، أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة ثلاثة.وأوضح المتحدث باسم شرطة المدينة خالد زدران بأن "الانفجار وقع في مكان مزدحم".

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يُعتقد أنه موقع الانفجار رجالا يهرعون لمساعدة الجرحى بعد الحادث.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.