تايوان تبدأ مناورات بالذخيرة الحية محاكاة لـ"صد هجوم"،وسفن صينية تواصل تدريبات عسكرية حول الجزيرة

قال وزير خارجية تايوان، إن "المناورات العسكرية الصينية تُمهد لسيطرة كاملة على أراضينا وتنتهك القانون الدولي".

أكد المتحدث باسم الفيلق الثامن التايواني أن "المناورات بدأت في مقاطعة بينجتونج الجنوبية بُعيد الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش بإطلاق قنابل مضيئة وقذائف مدفعية، في ما تواصل الصين مناورات عسكرية قبالة السواحل الشرقية لجزيرة تايوان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر، قولها إن "حوالي 20 سفينة صينية وتايوانية تتمركز قرب الخط المتوسط، وبعض السفن الصينية حاولت تجاوز الخط".

وقال وزير خارجية تايوان، إن "المناورات العسكرية الصينية تُمهد لسيطرة كاملة على أراضينا وتنتهك القانون الدولي".

وكان المتحدث باسم الفيلق الثامن لو ووي- جي، قال في تصريحات سابقة: "سنتدرب على التصدي لهجمات على تايوان".وأضاف لو أن "التدريبات التايوانية كانت مقررة ولم تكن ردًا على التدريبات الصينية الجارية".

وأوضح الجيش التايواني أن "قوات الجزيرة ستتدرب على التعامل مع عمليات الإنزال يومي الثلاثاء والخميس في منطقة بينجتونج في أقصى الجنوب".

وسيُنشر مئات الجنود ونحو 40 مدفع هاوتزر لإجراء التدريبات، وفق المصدر نفسه.