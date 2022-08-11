تايوان تجري تدريبات عسكرية جديدة بعد تهديدات بكين المتكررة

وقللت السلطات أهمية هذه التدريبات مؤكدة أنها كانت مقررة من قبل ولا تشكل ردا على مناورات الصين

أجرى الجيش التايواني الخميس تدريبات جديدة بالذخيرة الحية بعدما أن أنهت بكين أكبر مناورة عسكرية على الإطلاق حول الجزيرة التي تصر الصين على اعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

وقال المتحدث باسم الفيلق الثامن لو ووي جي لوكالة فرانس برس إن القوات التايوانية أطلقت قذائف مدفعية وقنابل مضيئة في إطار التدريبات الدفاعية.

وأضاف أن هذه المناورات في مقاطعة بينغتونغ (جنوب) بدأت في الساعة 08,30 (00,3 ت غ) واستمرت ساعة.

وظهرت في بث مباشر قطع مدفعية مصطفة على الساحل وجنود موزعون في وحدات تطلق القذيفة تلو الأخرى باتجاه البحر.

وأجرت تايوان بالفعل تدريبات عسكرية الثلاثاء في بينغتونغ. وقال الجيش إن مئات الرجال شاركوا في جولتي المناورات.

وقللت السلطات أهمية هذه التدريبات مؤكدة أنها كانت مقررة من قبل ولا تشكل ردا على مناورات الصين.

وعبرت الصين عن غضبها حيال الزيارة التي أجرتها رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الأسبوع الماضي إلى تايوان دون تنسيق مع السلطات الصينية بإجراء مناورات جوية وبحرية استمرت أياما حول الجزيرة.

واتهمت تايبيه الصين باستخدام زيارة بيلوسي ذريعة للتدرب على غزو مخطط".

وأوضح لو أنه "لدينا هدفان لهذه التدريبات الأول ضمان الحالة الجيدة للمدفعية وصيانتها بشكل جيد، والثاني تأكيد نتائج العام الماضي"، في إشارة إلى تدريبات عسكرية جرت في 2021

وأعلنت بكين انتهاء مناوراتها الأربعاء مؤكدة أن قواتها "نفذت مهام مختلفة" في مضيق تايوان، وتعهدت في الوقت نفسه بمواصلة حراسة مياهها.

من جانبه، أعلن مكتب الشؤون التايوانية الصيني في "كتاب أبيض" الأربعاء أن بكين لا "تتخلى عن استخدام القوة" ضد جارتها وتحتفظ "بإمكانية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة". وقالت الوثيقة "نحن على استعداد لخلق مساحة واسعة (للتعاون) من أجل تحقيق إعادة التوحيد السلمي. لكننا لن نترك أي مجال لأعمال انفصالية تهدف إلى تحقيق استقلال زائف لتايوان".