أفغانستان : مسلحون من طالبان يطلقون النار في الهواء لتفريق تظاهرة لنساء

سار نحو أربعين امرأة يهتفن "الخبز والعمل والحرية" قبل أن تقوم مجموعة من مقاتلي طالبان بتفريقهن

أطلق مسلحون من طالبان السبت النار في الهواء في كابول لتفريق تظاهرة نظمتها نساء يطالبن بالحق في العمل والتعليم بعد نحو عام من وصول الحركة الإسلامية إلى السلطة في أفغانستان.

وسار نحو أربعين امرأة يهتفن "الخبز والعمل والحرية" أمام وزارة التعليم قبل أن تقوم مجموعة من مقاتلي طالبان بتفريقهن بإطلاق رشقات رصاص في الهواء بعد حوالى خمس دقائق من بدء التظاهرة.

وكانت حركة طالبان قد أمرت شركات الطيران في البلاد، بمنع صعود نساء على متن الطائرات إذا لم يكن برفقتهن رجل من عائلتهنّ.

يشار إلى أن هذا الإجراء الجديد يأتي بعد أيام من اتخاذ طالبان قرار إغلاق المدارس الثانوية للفتيات، بعد ساعات من إعادة فتحها.

ويذكر أنه بعد استحواذها على السلطة في 15 آب/أغسطس الماضي، قوّضت طالبان تدريجيًا الحريات التي اكتسبتها النساء خلال 20 عامًا، رغم الوعود بأنها ستكون أكثر مرونةً مما كانت خلال فترة حكمها السابق (1996-2001)، عندما كانت النساء محرومات من كافة حقوقهّن تقريبًا.