الصين : إصابة 35 شخصاً بفيروس جديد من منشأ حيواني "لانغيا"

وبحسب التقرير، فقد أصيب 35 شخصاً بهذا الفيروس في الصين

أكد علماء أن عشرات الأشخاص في الصين أصيبوا بفيروس جديد من منشأ حيواني أُطلِق عليه لانغيا، ويسبب أعراضاً لدى البشر مثل الحمى والتعب والسعال والغثيان والصداع، لكنهم استبعدوا في هذه المرحلة خطر انتقال العدوى من إنسان إلى آخر.

وبحسب تقرير نشرته مطلع أغسطس/آب "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسن" وهي مجلة طبية رائدة في الولايات المتحدة، "فقد وأصيب 35 شخصاً بهذا الفيروس في الصين"، وفق موقع العربية.

وأضاف التقرير أن "المرضى، ومعظمهم من المزارعين، لم يكن لديهم "اتصال وثيق" ولا "تعرض مشترك" لأحد مسببات المرض، مفترضاً وجود عدوى "متفرقة" بين البشر، مردفا "أصيب بعضهم بخلل في خلايا الدم، فيما عانى آخرون خللاً في وظائف الكبد والكليتين".

وكان العلماء قد اكتشفوا فيروس لانغيا للمرة الأولى في العام 2018. لكن هذه المرة حُدد الفيروس رسمياً بفضل نظام لكشف الحمى الحادة وتاريخ التعرض للحيوانات.

وبحسب الباحثين من الصين وسنغافورة وأستراليا الذين ساهموا في كتابة التقرير، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الأمراض المرتبطة بالفيروس بشكل أفضل.