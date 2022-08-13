سريلانكا تسمح لسفينة صينية بالبقاء في أحد موانئها رغم اعتراض الهند

وقال نيرمال ب. سيلفا المسؤول في سلطات الموانئ السريلانكية “تلقيت اليوم موافقة” وزارة الخارجية

سمحت الحكومة السريلانكية لسفينة أبحاث صينية بالبقاء في ميناء رئيسي على الجزيرة على الرغم من مخاوف عبرت عنها الهند من تجسسها على منشآت عسكرية لنيودلهي، كما ذكر مسؤولون.

وقال نيرمال ب. سيلفا المسؤول في سلطات الموانئ السريلانكية “تلقيت اليوم موافقة” وزارة الخارجية، مما يسمح للسفينة بالبقاء في هامبانتوتا من 16 إلى 22 آب/أغسطس، فيما أكدت مصادر في وزارة الخارجية السريلانكية أن كولومبو جددت موافقة أصدرتها في 12 تموز/يوليو.

وفي نفس السياق، قال مسؤولو الميناء إن "السفينة الصينية كانت على بعد حوالى ألف كيلومتر جنوب شرق سريلانكا مساء الجمعة وتتوجه ببطء نحو ميناء هامبانتوتا ذي المياه العميقة".

ومن جانبها، أعربت الحكومة الهندية عن قلقها من أن السفينة قد تتجسس على أنشطتها وقدمت شكوى إلى كولومبو بشأنه، وحذر وزير خارجية نيودلهي من “أي تأثير على المصالح الأمنية والاقتصادية للهند (التي) ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحمايتها”.

وتفيد منصات للمراقبة البحرية الدولية وتحليل البيانات بأن “يوان وانغ 5” هي سفينة أبحاث ومسح. لكن وسائل الإعلام الهندية تعتبرها سفينة تجسس.

وتشعر الهند بالقلق من نفوذ الصين المتزايد في المحيط الهندي وسريلانكا علما أن نيودلهي تعتبرهما جزءا من منطقة نفوذها.