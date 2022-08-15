الصين: الجيش يبدأ مناورات عسكرية لـ"ردع الخدع السياسية"

الجيش الصيني، التدريبات "رادع حازم للولايات المتحدة وتايوان اللتين تواصلان لعب الحيل السياسية وتقويض السلام"

أعلن الجيش الصيني، أنه بدأ مناورات عسكرية حول تايوان تهدف لردع "الخدع السياسية" في بيان، اليوم الإثنين، التي تلعبها الولايات المتحدة وتايوانه، وقال "سيقضي على أي تدخل خارجي في شؤون بكين بحزم، معتبرا زيارة وفد الكونغرس الأمريكي لتايوان انتهاكا لسيادة البلاد". وتزامن هذا التهديد الجديد، مع قيام مجموعة من المشرعين الأمريكيين بزيارة تايوان؛ التي تعتبرها الصين إقليما تابعا لها، والتقت بالرئيسة تساي إينج وين.

وقالت قيادة المسرح الشرقي بجيش الصين إن التدريبات "رادع حازم للولايات المتحدة وتايوان اللتين تواصلان لعب الحيل السياسية وتقويض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".

ووصل الوفد الصيني إلى تايبيه، أمس الأحد، في زيارة تستغرق يومين، وهي ثاني مجموعة أمريكية رفيعة المستوى تزور الجزيرة؛ وسط توتر عسكري مستمر مع الجار العملاق الصين.

وتجري بكين، التي تقول إن تايوان جزء من أراضي الصين، مناورات عسكرية حول الجزيرة تعبيرا عن غضبها من الزيارة التي قامت بها لتايبيه هذا الشهر نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي.

وقالت السفارة الأمريكية المفتوحة بحكم الأمر الواقع في تايبه إن السناتور إيد ماركي يرأس الوفد، الذي يضم أربعة آخرين من أعضاء الكونجرس، والذي يقوم أيضا بما وصفته السفارة بأنه جولة أوسع في منطقة المحيطين الهندي والهادي.