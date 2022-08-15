ميانمار: حكم جديد على زعيمة البلاد 17 عاما في السجن من أصل 190 سنة محتملة

نفت سوتشي جميع التهم الموجهة إليها، حيث من المتوقع أن يستأنف محاموها قرار المحكمة، ووصفت الاتهامات بأنها عبثية

أدانت محكمة في ميانمار، اليوم الاثنين، المستشارة السابقة، أونغ سان سوتشي، بتهم فساد جديدة وحكمت عليها بالسجن 6 سنوات إضافية، ليرتفع إجمالي سنوات عقوبتها إلى 17 عاما

وقال مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن هويته، إن "المحاكمة عقدت خلف أبواب مغلقة، كما منع محاموها من الكشف عن أية معلومات حول المحاكمة"، مضيفا، أن "المحكمة اليوم قضت في أربع قضايا فساد اتهمت فيها سوتشي باستغلال منصبها لتأجير أراضٍ عامة بأسعار أقل من أسعار السوق، وبنائها مسكنا بتبرعات مخصصة لأغراض خيرية"، حسب موقع رأي اليوم.

وحكمت المحكمة على سوتشي بالسجن 3 سنوات لكل تهمة من التهم الأربع، لكن الأحكام على ثلاثة منهم ستُقضى “بشكل متزامن”، ما يعني أنها ستقضي إجمالا ست سنوات في السجن، حسب الوكالة أسوشييتد برس الأمريكية.

ومن جهتها، نفت سوتشي جميع التهم الموجهة إليها، حيث من المتوقع أن يستأنف محاموها قرار المحكمة، ووصفت الاتهامات بأنها عبثية.

وكان قد حُكم على سو تشي، المحتجزة في حبس انفرادي في سجن بالعاصمة نايبيداو، بالسجن 11 عاما في قضايا أخرى.

يشار إلى أن وسو تشي هي ابنة الزعيم الذي قاد حملة ميانمار من أجل الاستقلال عن الاستعمار البريطاني، وحكمت البلاد لخمس سنوات شهدت خلالها البلاد إصلاحات مؤقتة قبل إجبارها على التنحي عن السلطة في انقلاب فبراير/شباط 2021.