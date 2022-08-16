تحليل: كيف خدع الغرب نفسه بالاعتماد على نمر من ورق في أفغانستان

العار هو أن هذا لم يكن سيتطلب فقط استثمارات مالية أقل ولكنه أمر عرفت الدول الغربية كيف تفعله في يوم من الأيام

قبل سنة من هذا التاريخ، سقطت العاصمة الأفغانية كابول، في يد طالبان وهي نتيجة تمثل أهم هزيمة تعرضت لها الولايات المتحدة أو الناتو منذ عقود.

بالرغم من بذل عشرين عامًا من الحرب، وعدة آلاف من الضحايا العسكريين الغربيين، وما يقدر بنحو 2.3 تريليون دولار من الولايات المتحدة وحدها، فشلت الجهود في منع الجماعة الإسلامية السنية من استعادة السلطة. ولا يشمل ذلك حتى التكاليف والدماء التي دفعها الأفغان أنفسهم.

ومع ذلك ، فقد عادت حركة طالبان ، واجتاحت البلاد بسرعة كبيرة لدرجة أنها لحقت بالجنود الأمريكيين وحلفائهم الذين هرولوا إلى مطار كابول في سعي لإخراج أنفسهم من البلاد.

أصيب الكثيرون بالصدمة على مرأى هجوم طالبان السريع على كابول، مذعورين من استسلام الوحدات التابعة لقوات الأمن الوطني الأفغانية الواحدة تلو الأخرى، مثل حجارة الدومينو، أمام جهاديين غير منظمين.

ووجه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقاده للأفغان لرفضهم الدفاع عن بلدهم، قائلاً: "الجيش الأفغاني استسلم ، أحيانًا دون بذل مجهود محاولة القتال" - وهي ملاحظات تعرض هو نفسه للتوبيخ بسببها.

تساءل كثير من الناس كيف يمكن لقوة كانت أكبر وأفضل تجهيزًا وأكثر تدريباً مهنياً أن تستسلم لتقدم عدو مثل طالبان.

غني عن القول، أن المحاربين القدامى الذين أمضوا وقتًا في أفغانستان في محاولة لبناء قوات الأمن الوطني الأفغانية لم يفاجأوا كثيرًا. قدامى المحاربين مثلي. من تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 إلى أيار (مايو) 2012 عملت كجندي بريطاني "يقدم المشورة" لأفراد الجيش الأفغاني.

جيش على صورتنا

ربما كان الخطأ الأكبر الذي ارتكبه القادة الأمريكيون والبريطانيون وحلفاء آخرون في بناء قوات الأمن الوطني الأفغانية هو افتراضهم أن أفضل طريقة لشن الحرب كانت باعتماد النموذج الغربي. وأن الأفغان - القادمين من مجتمع فقير تشطره انقسامات لغوية وعرقية، وحيث كثير من الناس أميون - يمكنهم وينبغي عليهم التكيف مع طريقة القتال هذه.

تعتمد الجيوش الغربية بشكل حاسم على سلاسل لوجستية فعالة للحفاظ على قوتها النارية الثقيلة واستهلاك الوقود للمركبات المدرعة. إنهم يستخدمون أساطيل صيانة مكثفة من الطائرات لنقل القوات والإمدادات ولمهاجمة العدو. وأصبحوا خبراء في نقل المعلومات بين الوحدات المختلفة في ساحة المعركة، والاستفادة من المعلومات الاستخباراتية لتعزيز قدراتهم.

بُذلت جهود كبيرة، على مدى سنوات عديدة، في محاولة لنسخ هذا النموذج داخل الجيش الأفغاني - وهي جهود لم تؤت ثمارها أبدًا. في بلد مليء بالفساد، كانت الإمدادات اللوجستية موردًا مجانيًا ينتظر بيعه، وكانت رواتب الجنود نقدية يتحكم قادتهم بها.

أصبح هذا الفشل واضحًا تمامًا في الأيام الأخيرة التي سبقت سقوط كابول عندما استسلمت وحدات من الجيش الأفغاني، في أكثر من مناسبة، ليس بسبب الافتقار إلى الإرادة للقتال، ولكن بسبب نقص الذخيرة والطعام. لا ينبغي توقع أن يقاتل أي جندي بدون ذخيرة على الأقل، وأظهرت حقيقة "تجفيف" القوات أن الناتو فشل في بناء قدرات لوجستية في قوات الأمن الوطني الأفغانية.

حدثت إخفاقات مماثلة في مجال الطيران والمدفعية والاستخبارات – إذ تم تعليم قوات الأمن الوطني الأفغانية من قبل الناتو الاعتماد على هذه الأصول ثم كافحت بناء على ما تعلمت عندما سارعت الولايات المتحدة إلى الهروب، مما ضرب هذه القدرات في الصميم حين غادر المتعاقدون المدنيون ومستشارو الناتو بجملة من غادر.

كما تظهر طالبان، وكما سيقول لك العديد من قدامى المحاربين الذين خدموا إلى جانب قوات الأمن الوطني الأفغانية، الأفغان بوسعهم القتال. ففي جعبتهم الكثير من الممارسة - أربعة عقود والعدد في ازدياد.

لو بنى الناتو، بدلاً من فرض النموذج الغربي، جيشًا متناغمًا مع مجتمع وثقافة الأفغان، فلربما كانت الصور التي رأيناها جميعًا قبل 12 شهرًا مختلفة تمامًا. وهناك مثال لإثبات ذلك: طالبان أنفسهم. قاتل الجهاديون بشكل فعال بدون طائرات، أو دعم لوجستي ثقيل، ما يحمل على الاعتقاد بأن الأفغان الموالين لحكومة كابول كان بإمكانهم فعل الشيء نفسه.

لقد حظي المحاربون الأفغان بالاحترام بأعين قدامى المحاربين الذين خدموا معهم، قبل كل شيء بسبب صفة قتالية واحدة: شجاعتهم. بوسعك أن تسمها شجاعة، أو سمها قدرية، لكن مقاتلي قوات الأمن الوطني الأفغانية كانوا يتمتعون بها بوفرة، وفي بعض الأحيان صدموا مستشاريهم الغربيين بمدى استعدادهم تجاهل قواعد سلامتهم.

كان من الممكن أن تكون مجموعة سريعة ومجهزة تجهيزًا خفيفًا من هؤلاء المقاتلين قوة لا يستهان بها، حيث تلعب على نقاط القوة لدى الأفغان بينما تتحايل على نقاط ضعفهم التنظيمية. تخيل مليشيا مدججة بالسلاح، وليس جيشًا.

العار هو أن هذا لم يكن سيتطلب فقط على الأرجح استثمارات مالية أقل من داعمي أفغانستان، ولكنه أمر عرفت الدول الغربية كيف تفعله في يوم من الأيام. العقيد ت. أ. لورانس - المعروف باسم لورانس العرب – ساعد في تنظيم ثورة عربية ضد الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، مكملاً مهارات المقاتلين المحليين بالمعدات العسكرية والاستخبارات والخبرة البريطانية.

التكيف مع الدور والبيئة

لكن مثل هذا النموذج قد يتطلب مهارات ليست ضمن الأدوات التقليدية للجيش: الوعي الثقافي، والمعرفة اللغوية، والمرونة والاستعداد للتحول إلى معايير السياق المحلي.

غالبًا ما تذمر المستشارون الغربيون من أن رفاقهم الأفغان كسالى وغير راغبين في الخروج بحثًا عن العدو، ومن الميل غير المهني لتدخين الحشيش أثناء القتال. لكن فات هؤلاء الجنود القادمون من الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أنهم كانوا في أفغانستان في جولة قصيرة فقط استغرقت عدة أشهر، وأن الأفغان - الذين كانوا يقاتلون لسنوات - كانوا في جري ماراثوني وليس عدوًا سريعًا.

بدلاً من نشر أعداد كبيرة من القوات لفترات زمنية قصيرة - من ستة إلى اثني عشر شهرًا - كان من المحتمل أن تحقق الجيوش الغربية نجاحًا أكبر إذا نشرت عددًا أقل من الجنود لفترات طويلة، على الأرجح عامين أو أكثر.

كان من الضروري تدريب المتخصصين والاستعدادات لمثل هذا التوزيع، والأهم من ذلك تعلم اللغة. في حالة العاملين مع الجيش الأفغاني، فتلك لغة داري؛ بالنسبة لأولئك الذين يعملون مع الشرطة الأفغانية، الباشتو المعتمدة على لسان أهل جنوب أفغانستان.

كانت مثل هذه الجولات في الخدمة مرهقة للغاية وتطلبت من الجنود المكلفين التزامات ضخمة من الوقت. في بعض النواحي، إنه أكثر من مسألة توزيع للجيش، بل كان سيشبه إعارة جنود محترفين من الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة إلى الحكومة الأفغانية.

ومرة أخرى ، هناك سابقة: بين عامي 1963 و 1976 اندلعت حرب أهلية في دولة عمان الخليجية. لم تكن الحكومة البريطانية راغبة في تسليم الممرات المائية الاستراتيجية في جميع أنحاء البلاد للمتمردين الشيوعيين، فأرسلت ضباطًا من مشاة البحرية البريطانية لقيادة جنود من الجيش العماني في القتال، مما ساهم في النهاية في انتصار القوات الملكية هناك.

لا تثبت هذه الحلقة فقط مغالطة الأسطورة القائلة بأنه من المستحيل الفوز بعمليات مكافحة التمرد، ولكنها توضح أهمية دمج المستشارين بالقوة التي يرغبون في دعمها حقًا. تعلم ضباط البحرية التحدث باللغة العربية قبل الانتشار، وقاتلوا وهم يرتدون زي الجيش المحلي، وانتشروا لفترات طويلة من الزمن.

عندما تعود الجيوش الغربية مرة أخرى إلى القتال ضد التمرد وإلى توجيه القوات المحلية - وسوف يفعلون ذلك في النهاية - فمن الأفضل أن تتذكر إخفاقات دولها الأخيرة في أفغانستان، والتعلم من النجاحات التي حققتها في أماكن أخرى.