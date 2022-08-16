سفير إسرائيل في أذربيجان "السفير الايراني هددني بالقتل"

جاءت تصريحات السفير الاسرائيلي عبر شريط فيديو نشره عبر موقعه في تويتر

قال السفير الإسرائيلي في أذربيجان جورج ديك عبر شريط فيديو نشره في تويتر بأن السفير الايراني في البلاد هدده بالقتل. "السفير الايراني غرد بأنني تجاوزت الخطوط الحمراء وأن الشعب الايراني سيدفنني"، وأضاف ديك:"يمكنكم تخيل الأفكار التي مرت في رأسي عندما سمعت عن طعن سلمان رشدي. ايران قالت أيضا بأنه تجاوز الخطوط الحمراء وهددته بالقتل".

https://twitter.com/i/web/status/1559461211594522624 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وذكر موقع "يسرائيل هيوم" خلال تطرقه لتصريحات السفير الاسرائيلي، بأن ديك ذي الـ38 عربي مسيحي من مدينة يافا،انضم الى وزارة الخارجية عام 2008، وكان شغل منصب نائب السفير في نيجيريا مدة ثلاث سنوات وشغل نفس الفترة كنائب السفير في النرويج. وفي العام 2014 عين في منصب المسؤول المؤقت في سفارة إسرائيل في أوسلو.

وأضاف ديك في شريط الفيديو وقال :"بصفتك شخص تعرض للتهديد المباشر قبل أسابيع من قبل مسؤول ايراني رسمي، فإنني ـأحثكم بأقوى طريقة ممكنة: خذوا تهديدات هذا النظام القاتل بجدية. لا تسمحوا لهم بتخويفكم، لكن لا تتعاملوا مع التهديدات بعدم اكتراث- ولو لثانية واحدة".

وتابع"إنهم يهددون بقتل الملحدين والنشطاء السياسيين وكل من يخالفهم. هددوا بنشر الإرهاب في أنحاء العالم. بتدمير إسرائيل، والديموقراطية وحريتنا. إنهم يعنون ذلك- إسألوا فقط سلمان رشدي. تعالوا لنتأكد أن هذه الطعنة الأخيرة باسم كراهية القرون الوسطى، لذلك يجب أن نقف سوية ونواجه الإرهاب الايراني في كل مكان وكل الوقت الذي يرفع فيه رأسه القبيح".