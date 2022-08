سفير إسرائيل في أذربيجان "السفير الايراني هددني بالقتل"

قال السفير الإسرائيلي في أذربيجان جورج ديك عبر شريط فيديو نشره في تويتر بأن السفير الايراني في البلاد هدده بالقتل. "السفير الايراني غرد بأنني تجاوزت الخطوط الحمراء وأن الشعب الايراني سيدفنني"، وأضاف ديك:"يمكنكم تخيل الأفكار التي مرت في رأسي عندما سمعت عن طعن سلمان رشدي. ايران قالت أيضا بأنه تجاوز الخطوط الحمراء وهددته بالقتل".

