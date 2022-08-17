أفغانستان: مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا في انفجار استهدف مسجدا في كابول

ناجم عن لغم أرضي زُرع داخل المسجد في منطقة خير خانه وقت صلاة المغرب، ما أدى إلى مقتل عالم الدين وإمام المسجد

لقي ما لا يقل عن 20 شخصا مصرعهم وإصابة آخرين من 30 بجراحٍ جراء انفجار وقع بمسجدٍ في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الأربعاء، ناجم عن لغم أرضي زُرع داخل المسجد في منطقة خير خانه وقت صلاة المغرب، ما أدى إلى مقتل عالم الدين وإمام المسجد، ويُدعى المولوي أمير محمد كابولي، مع عدد من طلاب العلم، بعضهم أطفال.

وقالت الشرطة الأفغانية: إن هناك عدة إصابات لكنها لم تحدد، وعدد الضحايا قد يرتفع. وقال شهود لرويترز: إن الانفجار القوي سُمع في حي بشمال كابول، ودمر نوافذ مبانٍ مجاورة. وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.

وقال خالد زدران المتحدث باسم شرطة كابول لرويترز: "وقع انفجار داخل المسجد.. وأدى الانفجار إلى سقوط ضحايا، لكن الأرقام لم تتضح بعد".

جدير بالذكر أن هذا هو التفجير الثاني الذي يستهدف مسجدا في أفغانستان خلال شهر ونصف، إذ شهدت العاصمة كابول هجوما مماثلا منتصف شهر يونيو/تموز المنصرم، أدى إلى مقتل شخص واحد وجرح سبعة آخرين جراء انفجار داخل مسجد في ولاية قندوز شمالي أفغانستان.