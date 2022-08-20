الدفاع التايوانية: رصدنا 17 طائرة حربية و5 سفن عسكرية صينية في محيطنا

طائرة سوخوي 30 عبرت خط الوسط من الطرف الشمالي، بينما تم رصد الطائرات الخمس الأخرى بالقرب من الطرف الجنوبي.

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت 17 طائرة حربية و5 سفن للجيش الصيني في محيط البلاد، مساء السبت.

وقالت الوزارة في بيان إن "7 من الطائرات الحربية الـ17 التابعة للقوة الجوية لجيش التحرير الشعبي عبرت خط الوسط الذي يفصل الصين وتايوان في المضيق البحري أو غامرت بالدخول إلى القطاع الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية (ADIZ)". بحسب ما نُشر في وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأضاف البيان أن الطائرات السبع التي تم رصدها هي: قاذفتا قنابل من طراز Xi’an JH-7، وطائرتا سوخوي 30 وطائرتان نفاثة من طراز Shenyang J-11 وطائرة مضادة للغواصات من طراز e Shaanxi Y-8.

وأوضح البيان ان طائرة سوخوي 30 عبرت خط الوسط من الطرف الشمالي، بينما تم رصد الطائرات الخمس الأخرى بالقرب من الطرف الجنوبي.

وأكدت وزارة الدفاع في بيانها أنها كلفت الدوريات الجوية القتالية (CAP) وسفن البحرية وأنظمة صواريخ الدفاع الجوي البرية بمراقبة الأنشطة الصينية والرد عليها، مع إصدار تحذيرات إذاعية.