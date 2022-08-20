مقتل مواطن إسرائيلي أثناء تسلقه جبلًا في إندونيسيا

وقتل الإسرائيلي بعد أن تعثر أثناء تسلق جبل رينجاني في جزيرة لومبوك

قتل متسلق جبال إسرائيلي يوم أمس (الجمعة) أثناء تسلقه جبل رينجاني في جزيرة لومبوك حيث تعثر وسقط حتى وفاته. وأوضحت وزارة الخارجية أن جثة القتيل لم تنتشل بعد، وأن شركة الإنقاذ "مانجوس" بمساعدة شركات الإنقاذ المحلية تعمل على انتشال جثة القتيل. القنصلية الإسرائيلية في سنغافورة تتابع عمليات الإنقاذ.

كان المتسلق الذي قُتل يحمل جنسية أخرى، وهي الجنسية البرتغالية، مما سمح له بدخول اندونيسيا وتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وإندونيسيا، مما يجعل خطوة إعادة الجثمان صعبة.

في الآونة الأخيرة، هناك عدة حالات لمواطنين دخلوا دولًا أجنبية بجواز سفر أجنبي. ونتيجة لذلك، فإن السلطات في إندونيسيا قد تجعل من الصعب التعاون مع إسرائيل للمساعدة في هذه القضية المأساوية.

هذا هو الحادث المأساوي الثاني في ظروف مماثلة خلال أيام، بعد مقتل الإسرائيلي جيل بانكس البالغ من العمر 25 عامًا أثناء رحلة إلى الإكوادور في أمريكا الجنوبية. وقُتل الشاب بسقوط أثناء صعوده إلى قمة جبل كوتوباكسي بالقرب من عاصمة البلاد، كيتو.