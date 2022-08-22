الشرطة الباكستانية توجه تهما "بالإرهاب" لعمران خان رئيس الوزراء السابق

جاءت هذه الإتهامات من قبل الشرطة الباكستانية بعد خطاب ألقاه عمران خان أمام حشد من أنصاره في مدينة إسلام أباد

أفادت السلطات الباكستانية، اليوم الإثنين، أن الشرطة وجهت لرئيس الوزراء السابق عمران خان، تهما تقع ضمن بنود قوانين مكافحة الإرهاب.

وجاءت هذه الإتهامات من قبل الشرطة الباكستانية بعد خطاب ألقاه عمران خان أمام حشد من أنصاره في مدينة إسلام أباد السبت الماضي، أدان فيه اعتقال أحد مساعديه، وتوعد بمقاضاة كبار ضباط الشرطة والقاضي المعني بملف الاعتقال، حسب موقع الحرة.

ونشر حزب "حركة الإنصاف الباكستانية" - الذي يتزعمه خان وهو الآن في المعارضة - مقاطع مصورة على الإنترنت تظهر مؤيدين يحيطون بمنزله لمنع الشرطة من الوصول إليه، وبقي المئات هناك في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، وفقا لأسوشيتد برس الأمريكية،كما حذر الحزب بأنه سينظم مسيرات في جميع أنحاء البلاد حال اعتقال خان.

وكان عمران خان اتهم أمس الأحد الحكومة بحجب يوتيوب لفترة وجيزة في البلاد لمنع الباكستانيين من الاستماع مباشرة إلى كلمة ألقاها أمام تجمع سياسي.

وجاء الاتهام الذي وجهه خان بعد أن أعلنت الهيئة الباكستانية المنظمة لوسائل الإعلام الإلكترونية في وقت متأخر يوم السبت حظر البث المباشر لأي من خطابات خان بسبب ما وصفته بأنه "خطاب الكراهية" ضد مؤسسات الدولة الذي يلقيه في التجمعات.

ويطالب خان بإجراء انتخابات جديدة في باكستان بعد الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء في نيسان/أبريل عبر تصويت برلماني.