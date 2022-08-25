أفغانستان: ارتفاع ضحايا الفيضانات في البلاد إلى 182 شخصا و250 مصابا وتدمير نحو 3 آلاف منزل

طالبان:"تغيير المناخ وسوء إدارة البنية التحتية من قبل القوى السابقة بالإضافة إلى الجفاف ساهم في تفاقم الوضع"

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، اليوم الخميس، أن حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مناطق متفرقة في البلاد "بلغت 182 شخصاً و250 مصابا، علاوة على دمار نحو 3 آلاف منزل بشكل كلي أو جزئي نتيجة الفيضانات الأخيرة، في أفغانستان".

وقدر المتحدث باسم طالبان أن تغير المناخ وسوء إدارة البنية التحتية من قبل "القوى السابقة" بالإضافة إلى الجفاف الذي جعل التربة غير منفذة للماء ساهم في تفاقم الوضع.

ودعا القيادي في طالبان، أنس حقاني، رجال الأعمال إلى مساعدة ضحايا الفيضانات وحمّل حقاني الدول الصناعية الكبرى مسؤولية هذا الوضع، وقال إن "سياسة الإنتاج الجشع تسببت في تدمير الطبيعة".

وتسببت الأمطار الموسمية في شهر يوليو/تموز المنصرم، في حدوث فيضانات عارمة في جميع أنحاء البلاد، في ما تقوم المنظمات الإنسانية بمساعدة الأفغان بالطعام والأدوية والمأوى الطارئ ومواد أساسية أخرى.

وفي السياق ارتفعت شكاوى من الأفغان ضد طالبان، من أنها لم تحاول إنقاذ ضحايا الفيضانات أو أنهم لا يملكون المعدات الكافية.

وكانت طالبان قد سيطرت على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/آب من عام 2021، تزامناً مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد.