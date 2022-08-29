باكستان: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات لـ 1061 قتيلا والحكومة تطلب مساعدات من دول العالم

أتلفت الفيضانات أكثر من 80 ألف هكتار من الأراضي الزراعية وتدمير أكثر من 3400 كلم من الطرقات وجرف 149 جسرا.

أعلنت السلطات الباكستانية، صباح اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في البلاد إلى 1061 قتيلا، وتسببت الفيضانات بإتلاف أكثر من 80 ألف هكتار من الأراضي الزراعية وتدمير أكثر من 3400 كلم من الطرقات وجرف 149 جسرا. في ما وناشدت باكستان دول العالم من أجل المزيد من المساعدات الدولية وسط فيضانات دمرت البلاد، ما دفع الناس إلى البحث عن أراضي أكثر ارتفاعا وجفافا.

وتقول السلطات إن فيضانات هذا العام يمكن مقارنتها بفيضانات عام 2010 التي كانت الأسوأ على الإطلاق، حين قتل أكثر من ألفي شخص وحاصرت المياه نحو خُمس سكان البلاد، وتشهد باكستان أسوأ موجة فيضانات منذ عقد، طالت أكثر من 33 مليون شخص، أي باكستاني من أصل 7، كما دمرت نحو مليون مسكن أو ألحقت بها أضرارا جسيمة.

وحذرت السلطات في المناطق الجنوبية لباكستان من أن نهر السند قد يفيض، لأن روافده فاضت مياهها واخترقت الضفاف، وقال مسؤولون إن الفيضانات من الأنهار المتضخمة تتجه إلى المناطق المنخفضة، مما يهدد بمزيد من المعاناة والخط للملايين.وكانت الرسالة في كل قرية زارتها بي بي سي في منطقة السند هي: "أرسلوا المساعدة".وفي هذه المنطقة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 50 مليون نسمة، كانت هناك فترة راحة قليلة من هطول الأمطار.

وتعتبر السلطات أن سبب الأمطار الهائلة والمدمرة هو التغير المناخي، مؤكدة أن البلاد تتأثر بشكل غير عادل بتداعيات الممارسات غير المسؤولة بيئيًا في أنحاء العالم.