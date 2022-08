منظمة العفو الدولية: إيران وتركيا تجبران الأفغان على العودة أدراجهم تحت التهديد بالرصاص الحي

ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد أن قوات الأمن الإيرانية والتركية استهدفت "بشكل غير قانوني" الأفغان الذين يحاولون الفرار من وطنهم الذي آل إلى حكم حركة طالبان.

في وثيقة جاءت بعنوان "إنهم لا يعاملوننا كبشر"، استعرضت المنظمة غير الحكومية ممارسات عنيفة من جانب حرس الحدود، خاصة على الحدود الإيرانية. قال التقرير إن قوات الأمن أطلقت النار مباشرة على الناس، بمن فيهم النساء والأطفال، أثناء تسلقهم الجدران أو الزحف تحت السياج.

أولئك الذين نجحوا في دخول أحد البلدين "تعرضوا للاعتقال التعسفي بصورة دائمة"، وفي أحيان أخرى للتعذيب، أو أسيئت معاملتهم قبل إعادتهم "قسراً" إلى أفغانستان.