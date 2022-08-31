منظمة العفو الدولية: إيران وتركيا تجبران الأفغان على العودة أدراجهم تحت التهديد بالرصاص الحي

قوات الأمن أطلقت النار مباشرة على الناس، بمن فيهم النساء والأطفال، أثناء تسلقهم الجدران أو الزحف تحت السياج

ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد أن قوات الأمن الإيرانية والتركية استهدفت "بشكل غير قانوني" الأفغان الذين يحاولون الفرار من وطنهم الذي آل إلى حكم حركة طالبان.

في وثيقة جاءت بعنوان "إنهم لا يعاملوننا كبشر"، استعرضت المنظمة غير الحكومية ممارسات عنيفة من جانب حرس الحدود، خاصة على الحدود الإيرانية. قال التقرير إن قوات الأمن أطلقت النار مباشرة على الناس، بمن فيهم النساء والأطفال، أثناء تسلقهم الجدران أو الزحف تحت السياج.

أولئك الذين نجحوا في دخول أحد البلدين "تعرضوا للاعتقال التعسفي بصورة دائمة"، وفي أحيان أخرى للتعذيب، أو أسيئت معاملتهم قبل إعادتهم "قسراً" إلى أفغانستان.

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بعد مرور عام على انتهاء عمليات الإجلاء الجوي من أفغانستان، يخاطر العديد من أولئك الذين بقوا فوق أراضيهم بحياتهم أثناء محاولتهم مغادرة البلاد. فالأفغان الذين توجهوا نحو الحدود الإيرانية والتركية خلال العام الماضي، بحثًا عن الأمان، تم حملهم قسراً على العودة من حيث أتوا، على ما أفادت ماري فوريستير، باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية.

لقد وثقنا كيف قامت قوات الأمن الإيرانية بقتل وإصابة عشرات الأفغان بشكل غير قانوني منذ آب/ أغسطس الماضي، بما في ذلك إطلاق النار بشكل متكرر على سيارات مزدحمة. كما استخدم حرس الحدود الأتراك الذخيرة الحية بشكل غير قانوني ضد الأفغان، وأطلقوا النار في الهواء لمنع الناس من التقدم إلى الأمام، كما أطلقوا النار عليهم في بعض الحالات".

زار باحثون من منظمة العفو الدولية أفغانستان في مارس / آذار 2022 وأجروا مقابلات مع 74 أفغانياً إما أجبروا على العودة من إيران وتركيا أو تعرضوا لإطلاق نار أثناء محاولتهم عبور الحدود.

في المجموع، وثقت المنظمة 255 حالة أُجبر فيها أفغان بشكل غير قانوني على العودة، وبلغوا عن مقتل 11 أفغانيًا آخرين على أيدي قوات الأمن الإيرانية أثناء محاولتهم عبور الحدود.

منذ تولي طالبان السلطة في آب/أغسطس 2021، فر مئات الآلاف من الأفغان من المقاطعة.

ومع ذلك، لا يزال الكثيرون عالقين في أفغانستان حيث أغلقت الدول المجاورة حدودها في وجه الأفغان دون وثائق سفر، حسبما ذكرت منظمة العفو الدولية.